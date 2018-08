Gekaufte Eintrittskarten werden innerhalb von 14 Tagen an der Vorverkaufs-Stelle, an der sie erworben wurden, zurückgenommen. Eintrittskarten, die über das Internet gekauft wurden, können unter Angabe der Kontoverbindung innerhalb von 14 Tagen an Ticket Regional zurückgeschickt werden.

Bei Fragen zur Kartenrücknahme steht die Hotline unter Tel. (06 51) 9 79 07 77 zur Verfügung.