Den richtigen Umgang mit dem Tablet lernen

An den zur Verfügung gestellten Geräten können die Teilnehmer erste Schritte im Internet gehen und so Hemmungen im Umgang mit dem Gerät verlieren. Die praktischen Übungen steigern die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein in die eigenen Fähigkeiten.

Die Vorstellung ausgewählter Funktionen (Wetter-App, Bahn-App) zeigt den persönlichen Nutzen für den Teilnehmenden auf und steigert die Neugierde auf weitere Möglichkeiten der Technik. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung: Markus Bock, Telefon (0 68 31) 4 99 61 27, E-Mail: schwalbach@kvhs-

saarlouis.de.