Liedtext : „Ein Neandertaler“ von Hanne Wieder

Spiesen-Elversberg Einer der Lieblingssongs im neuen Programm

Männer gibt es heut' ja wieder reichlich

Und wir werden nach wie vor begehrt

Aber leider sindse furchtbar weichlich

Keiner is'n Kerl, wie sich's gehört



Mancher trägt am Kinn 'ne Stoppelfräse

Daran sieht man bloß, er is'n Mann

Blasse kenn' ich, zarte und nervöse

Nur im Traum erscheint mir dann und wann



Ein Neandertaler, ein Neandertaler

Den ich kämmen kann auf seinem Schulterblatt

Ein Neandertaler, ein Neandertaler

Der so'n richt'gen Meisterringerkörper hat



Er malt Höhlenbilder ohne jeden '-ismus'

Ohne Schnorchel holt er Fische aus dem See

Kennt nicht Bandscheibe und kennt nicht Rheumatismus

Aus drei Felsen kloppt der Mann mir ein Buffet



Ein Neandertaler, ein Neandertaler

Gegen den wär'n mir die andern Männer schnurz

Die sind mickrich

Die sind schmächtig

Ne, so'n richt'gen Tarzan möcht' ich

Jeden Dienstag wasch' ich ihm den Lendenschurz



Frauen sind heut' tüchtig, weil sie müssen

Frauen bau'n sozialen Wohnungsbau

Selbst in Bonn, da kämpfen Frau'n verbissen

Alles, alles, alles macht die Frau



Kommt ein Dieb bei Nacht, muss ich ihn suchen

Männe bleibt im Bett in Sicherheit

Die Beschützerrolle - Pustekuchen!

Gold'ne Steinzeit - ach, wie liegst du weit!



Ein Neandertaler, ein Neandertaler

Um die Hüften schlank wie'n junger Leopard

Von den Bäumen munter

Haut er Nüsse runter

Ist dein Beefsteak hart, dann reitet er das zart



Unser'n Eisschrank ham wir oben auf dem Gletscher

Sodawasser holt er mir vom nahen Quell

Kommt ein wilder Bär, dann zeigt er sich als Catcher

Und 'ne Stola schenkt er mir vom Bärenfell



Ein Neandertaler, ein Neandertaler!

Nu wird mancher sagen: "Ach, die war'n so dumm!"

Überschätz mir nicht die Birne

Hinter mancher Denkerstirne

Ist auch heute oft ein kleines Vakuum



Ein Neandertaler, ein Neandertaler

Wenn der atmet, springen Knöppe von der Brust

Der nicht lange fackelt

Bis das Sofa wackelt

So ein He-man, seines Mannestums bewusst



Der nicht Zeitung liest, wenn man mit ihm bei Tisch ist

Der, wie ich, ein Stück von Beckett nicht begreift

Der auch ohne Frischzell'nkuren immer frisch ist

Und mich nachts am Schopf in seine Höhle schleift



Ein Neandertaler, ein Neandertaler

Der mich an sich reißt - wenn's sein muss auch mal grob

Ach, der piekt so schön beim Küssen

Und will ich es mal nicht wissen

Krieg ich gleich eins mit der Keule auf'n Kopp