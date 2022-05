Landkreis informiert : Im Landkreis Neunkirchen laden die Jugendbüros zum Spielen ein

Am Freitag, 27. Mai, starten die Spielaktionen in unserer Region anlässlich des Weltspieltags. Weitere Termine sind der 28. Mai, der 29. Mai und der 3. Juni. Foto: Elke Jacobi

Kreis Neunkirchen Das kindliche Recht auf Spiel ist in der UN-Kinderrechtskonvention verbrieft. Die Jugendbüros im Landkreis Neunkirchen laden daher ein zu Spielaktionen anlässlich des Weltspieltags am 28. Mai. Die erste Spielaktion im Rahmen des Weltspieltags unter dem Motto „Wir brauchen Spiel und Bewegung – draußen und gemeinsam“ organisiert das Jugendbüro der Kreisstadt Neunkirchen mit weiteren Partnern wie Awo (Familienberatungszentrum), Jugendcafé, Kirchenladen „Momentum“, Pfarrgemeinde St. Marien, und Dekanat Neunkirchen am Freitag, 27. Mai, ab 14 Uhr auf dem Lübbener Platz.

Bereits einen Tag später findet eine Spielaktion von 15 bis 18 Uhr in Schiffweiler auf dem Westernspielplatz am Mühlbachstadion statt. Kooperationspartner sind das Jugendbüro der Gemeinde Schiffweiler und der Förderverein „die Rasselbande“ Schiffweiler.