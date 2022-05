Handball-Oberliga : HF Illtal empfangen Völklingen zum Saisonfinale

Trainer Marcus Simowski wird bei den HF Illtal am Samstag ebenso verabschiedet . . . Foto: Mohr/FNS

Daun/Eppelborn Handball-Oberligist Illtal unterliegt in Daun und schließt die Runde auf Rang fünf ab. Im letzten Spiel am Samstag in Eppelborn werden unter anderem Trainer Marcus Simowski und Spieler Christoph Holz verabschiedet. A-Jugend greift nach Saarlandmeisterschaft.