Nächtlicher Einsatz : Bewaffneter Raubüberfall auf Spielcasino in Neunkirchen: Polizei fasst einen Täter – Untersuchungshaft droht

Bewaffneter Raubüberfall auf Spielcasino in Neunkirchen: Polizei fasst einen Täter – Untersuchungshaft droht

Update Neunkirchen Zwei Männer haben in der Nacht auf Montag zwei Beschäftigte einer Spielothek überfallen. Wenig später schnappten die Ermittler einen mutmaßlichen Täter. Unterdessen tauchte die Tatwaffe auf.

Zwei Mitarbeiterinnen eines Spielcasinos sind Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. In der Nacht auf Montag, 23. Mai, traten zwei Männer in den Laden und verlangten die Einnahmen.

Nach Angaben einer Sprecherin des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums in Saarbrücken tauchten die Unbekannten gegen 2.45 Uhr auf. Sie sollen den Frauen eine Schusswaffe vor die Nase gehalten und sie so bedroht haben. Dann bedienten sie sich am Baren aus der Kasse und flüchteten.