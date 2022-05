Kolumne Apropos : Wie Saarländer mit dem Neun-Euro-Ticket Sylt stürmen

Neunkirchen Das Neun-Euro-Ticket wird den öffentlichen Nahverkehr sprengen. Das haben Experten auch in der Saarbrücker Zeitung befürchtet. Aber kann das sein, wenn aktuell alle Züge leer sind?

Automatische Schiebetüren öffnen sich, dahinter erstreckt sich die Bahnhofshalle. Draußen ist viel los, doch hier drinnen herrscht bedächtige Stille. Der Weg zum Gleis ist mit Brezelbuden gesäumt, für die niemand ansteht. Nur wenige Reisende steigen in die Züge ein, und alle bekommen eine Sitzreihe ganz für sich alleine. So sieht ein normaler Montagmorgen am Saarbrücker Hauptbahnhof aus.