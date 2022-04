Regionalmarke Neunkirchen : Regionales mit dem Oldtimer-Bus erleben

Landrat Sören Meng (von links) präsentiert mit Silke Becker, Horst Becker, Wirtschaftsförderer Klaus Häusler, Patrick Becker und Regionalkoordinator Willi Walter die beiden Regionaltouren mit dem Oldtimerbus Foto: Jasmin Alt

Kreis Neunkirchen Entdeckungstouren der Regionalmarke starten am 3. Mai, mehrere Termine bis Oktober.

Im vergangenen Jahr hat die Regionalmarke erstmals in Kooperation mit der Firma Horst Becker Touristik in Spiesen die Regionaltour mit dem Oldtimer-Bus angeboten. „Das Konzept der Regionaltour, bei der man einige regionale Partner auf einer Entdeckungstour durch den Landkreis persönlich erleben kann, kam im letzten Jahr super an. Unser Regionalkoordinator hat hier gemeinsam mit Horst Becker Touristik ein tolles Konzept geschaffen“, zeigt sich Landrat Sören Meng begeistert. „Mit einem Oldtimer-Bus werden verschiedene Partner der Regionalmarke angefahren – vom Brotmuseum, über Hofläden und Einblicke ins Bierbrauen und Konditorgeheimnis erleben die Teilnehmer ein tolles Tagesprogramm in unserer Heimat“, skizziert Willi Walter, Koordinator der Regionalmarke im Kreis Neunkirchen, die Entdeckungstour.

Die Genusstour für 79 Euro startet mit dem Besuch der AQA in Neunkirchen mit ihrem Upcycling-Center. Im Anschluss geht es in das Brotmuseum nach Ottweiler, und weiter zu den Webertal-Alpakas. Weitere Stationen: Ein wahres Paradies für Kuchenfans und Naschkatzen ist der Backschwestern-Laden der Firma Juchem in Eppelborn. Heimisches Bier wird in der Brauerei Stellwerk in Eppelborn verkostet: das Eppels, dessen Idee im zweiten Lockdown der Corona-Krise entstand. Nach einer Besichtigung des Stellwerks sorgt hier eine echte saarländische Lyonerpfanne nach dem Rezept der Metzgerei Maaß aus Schiffweiler für Stärkung. Fußläufig entfernt (50 Meter) befindet sich die Konditorei Café Resch, wo es Pralinen zum Dessert gibt. Ebenfalls in Eppelborn können die Teilnehmer die Werke des französischen Künstlers Jean Lurçat bestaunen. Zum Abschluss geht es dann zum Freizeitzentrum Finkenrech. Nach einer Führung durch die Gärten wartet eine Original Neunkircher Pizza.

Genusstour Kosten: 79 Euro p.P. inklusive Verpflegung; Termine: 3. Mai, 31. Mai, 5. Juli, 2. August, 6. September, 4. Oktober.

Die Sommertour für 89 Euro startet mit dem Kreativ-Center der Reha Neunkirchen. Anschließend geht es zur Bäckerei Ziegler. Danach tauchen die Teilnehmer in eine Zeitreise durch die Erdgeschichte im Gondwana – Das Praehistorium. Weitere Station: Gärtnerei Dörrenbacher in Wemmetsweiler. Hier wartet dann auch der Mittagsimbiss mit Fleischkäse von der Metzgerei Maaß aus Schiffweiler und Eistee von Piranja-Cola aus Neunkirchen.

Am Nachmittag werden auf den Anhöhen in Wustweiler vier mobile Hühnerställe auf Rädern der Hühnerfreilandhaltung Spreizer besucht. In Ottweiler im Saarländischen Schulmuseum erfahren die Teilnehmer alles aus über 1000 Jahren Schulgeschichte. Zum Abschluss geht es ins Ostertal zur Wern‘s Mühle. Das Landhaus entstand im 19. Jahrhundert rund um die historische Ölmühle. Im Restaurant wartet das Lieblingsessen des Landrates – Walnuss-Mehlknäppcher mit Bio-Pilzen und Sommergemüse, bevor mit dem Oldtimerbus die Heimreise angetreten wird.

Sommertour Kosten: 89 Euro pro Person inklusive Verpflegung. Termine 11. August, 15. September