Neues Gesicht in Mettlach : Stefan Thomas leitet Saarschleife Touristik

Metlach Stefan Thomas heißt der neue Geschäftsführer der Mettlacher Saarschleife Touristik-Gesellschaft. Das hat ein Pressesprecher der Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Demnach hat der 61-Jährige das Amt am 1. April übernommen.

Thomas, ein gebürtiger Zweibrücker, der in Homburg wohnt, folgt auf Matthias Hießerich. Der 62-jährige Tourismusexperte war im Oktober vergangenen Jahres überraschend verstorben – kurz vor dem Renteneintritt. Um einen Nachfolger für den Fremdenverkehrs-Geografen zu suchen, war laut Mitteilung aus dem Rathaus eigens ein Gremium für die Bewerberauswahl gebildet worden, dem auch Birgit Grauvogel, die Chefin des Landestourismus (TZS), angehörte. Der 61-Jährige habe des Gremiums am meisten überzeugt. Seiner Empfehlung war der Gemeinderat Mettlach in der Sitzung Anfang Februar gefolgt und hatte grünes Licht für seine Einstellung gegeben.

Stefan Thomas studierte nach dem Abitur an der Universität Mannheim Geografie sowie in Nebenfächern Öffentliches Recht und politische Wissenschaft mit dem Abschluss „Magister Artium“. Seit 1992 hatte er leitende Positionen in verschiedenen Tourismusgesellschaften in Homburg, Neunkirchen, Bad Säckingen und Pirmasens. Vor dem Wechsel nach Mettlach leitete er die Tourist-Information in Wachenheim an der Weinstraße im benachbarten Rheinland-Pfalz.