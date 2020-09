Tennis-Saarlandmeisterschaften : Sarah Müller und Simon Junk sollen es richten

Simon Junk (links) gewann bereits die Tennis-Regionalmeisterschaften in Blieskastel und könnte nun auch am Sonntag in Neunkirchen neuer Saarlandmeister werden. Foto: Stefan Holzhauser

NEUNKIRCHEN An diesem Donnerstag, 10. September, starten die Tennis-Saarlandmeisterschaften der Aktiven. Veranstalter ist der Saarländische Tennisbund, Ausrichter erstmals die Tennisabteilung des TuS 1860 Neunkirchen.

Gespielt wird auf der Tennisanlage am Neunkircher Biedersberg. Es ist ein Turnier der Kategorie A 6, wobei es neben Punkten für die deutsche Rangliste insgesamt ein Preisgeld von 2780 Euro zu gewinnen gibt. Der Meldeschluss ist bereits verstrichen. Die einzelnen Spieltermine werden ab Dienstag, 14 Uhr, im Internet unter www.stb.tennis.de veröffentlicht. Finaltag ist am kommenden Sonntag, 13. September. Bei den Damen will die Vorjahressiegerin Sarah Müller vom gastgebenden TuS 1860 Neunkirchen ihren Titel verteidigen. Dagegen wird es bei den Herren auf jeden Fall einen neuen Gewinner geben. So ist Milan Welte in diesem Jahr für den Wiesbadener THC spielberechtigt und darf damit seinen Titel im Saarland nicht verteidigen. „Die Regularien sind jetzt dementsprechend vom Verband geändert und anderen Verbänden angepasst worden. Ich finde es sinnvoll, dass nun nur noch Spielerinnen und Spieler teilnahmeberechtigt sind, die in der Sommersaison 2020 für einen Verein des Saarländischen Tennisbundes spielberechtigt sind“, sagt Turnierleiter Frank Benoit. Während bei den Damen der Sieg nur über Müller führe, sei bei den Herren Simon Junk favorisiert. Er gehört der SG WMA Nordsaar an und gewann in diesem Sommer unter anderem die Tennis-Regionalmeisterschaften in Blieskastel.