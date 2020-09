Leichtathletik : Leichtathletik: Krauße überrascht als zweifacher Saarlandmeister

Lukas Krauße vom TV Bliesen sicherte sich in der Altersklasse U 18 in 23,03 Sekunden den Titel über 200 Meter vor Nick Holzhüter (TV St. Wendel). Foto: picture-alliance/ dpa/Arne Dedert

St. Wendel Leichtathleten aus dem Landkreis St. Wendel bei Saarlandmeisterschaften recht erfolgreich.

Der erste Teil der Saarlandmeisterschaften verlief für die Leichtathleten aus dem Landkreis St. Wendel überaus erfolgreich: Paula Grauvogel (TV St. Wendel) konnte zwar nicht zur Titelverteidigung über 100 Meter Hürden an den Start gehen, weil sie am Vortag umgeknickt war, dafür rückten aber andere Nachwuchsathleten in den Fokus.

So überzeugte Lukas Krauße (TV Bliesen) gleich als zweifacher Sieger. Zum Auftakt sicherte er sich in der Altersklasse U 18 in 23,03 Sekunden den Titel über 200 Meter vor Nick Holzhüter (TV St. Wendel, 23,93 Sekunden) und verbesserte damit seine Bestzeit aus der Vorwoche noch einmal deutlich. „Ich hatte mehr oder weniger mit einer solchen Zeit gerechnet“, verriet er anschließend. Und er freute sich, dass es sich gelohnt hat, in der Corona-Pause alleine weiterzutrainieren.