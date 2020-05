Leserfoto : Es sind die schönen Akeleien

Irmtraud Höfner Foto: Irmtraud Höfner

Mit einem tollen Foto schickte kürzlich SZ-Leser-Reporter Anton Weiskircher blumige Grüße in die Redaktion, die wir in unserer Mittwoch-Ausgabe an die Leser gerne weitergaben. Entstanden ist das Foto auf der Redener Alm, unklar war Herrn Weiskircher jedoch, um welche Blumen es sich dabei handelte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken