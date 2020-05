Polizeimeldung : Diebe nehmen gezielt Kippen mit

Einbrecher (Symbolfoto) sind in der Neunkircher Bliesstraße in einen Markt eingestiegen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Neunkirchen (red) Am Sonntagmorgen ist es gegen 0.30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Verbrauchermarkt in der Bliesstraße in Neunkirchen gekommen. Hierbei wurde ein Fenstergitter mit einer Spitzhacke herausgerissen und das Fenster eingeschlagen, teilt die Polizeiinspektion Neunkirchen in einer Pressenotiz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In dem Markt wurden demnach gezielt Zigaretten entwendet. Die Rauchwaren wurden mit einem Einkaufswagen zu einem wartenden Wagen gebracht. Das Auto mit dem Diebesgut entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Wellesweiler, erläutert die Polizei weiter. Es soll sich um mehrere Täter gehandelt haben, die mit einem schwarzen oder blauen Mercedes unterwegs waren.