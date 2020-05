Verkehrsunfall : Unfall nach Schwächeanfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Neunkircher Brunnenstraße ist es am Freitag wohl aufgrund eines Schwächeanfalls gekommen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Neunkirchen (red) Am Freitagmittag ist es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Brunnenstraße in Neunkirchen gekommen. Ein 44 Jahre alter Mann aus Neunkirchen war mit seinem Wagen in Richtung Ringstraße unterwegs.