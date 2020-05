Polizeimeldung : Zwei Gartenhäuser aufgebrochen

Ottweiler (red) Am Freitagabend sind Unbekannte in ein Wochenendhaus in Ottweiler, An der Elgenbach, eingestiegen. Der Täter durchtrennte einen Maschendrahtzaun, teilt die Polizei mit. Die Tür des Wochenendhauses wurde aufgebrochen und eine Angel und eine Tasche mit Angelzubehör gestohlen.

