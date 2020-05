Versuchter Diebstahl : Kein Interesse an Werkzeugkoffer

Neunkirchen (red) In der Nacht zum Freitag ist die Scheibe eines in der Ostertalstraße in Wiebelskirchen geparkten VW Passat von einem Unbekannten eingeschlagen worden. Dieser hatte es wohl auf einen Werkzeugkoffer abgesehen, der allerdings leer war, teilt die Polizei mit.

Den leeren Werkzeugkoffer ließ der Täter neben dem Wagen zurück.