Obwohl ich heute noch das Gefühl habe, nicht richtig mit den Dingern umgehen zu können. Ich schaue definitiv zu viel fern. Zu dieser Zeit also, in der Rückpässe zum Torhüter noch erlaubt waren, bekam ich ein TV-Gerät unter den Weihnachtbaum gestellt. Problem: Es wollte kein Bild zeigen. Kaputt. Was natürlich sehr bitter war. Tagelang warten, bis wir das Teil umtauschen konnten. Gut, kann passieren, mögen Sie jetzt denken. Doch das war nur der Auftakt. In den kommenden Jahren wiederholte sich diese bittere Enttäuschung unterm Weihnachtsbaum. Mal war es der Commodore 128C, der nicht lief. Mal der Videorekorder (VHS) und zu guter Letzt lief auch die Atari-Spielekonsole nicht. Heute schenken wir uns nichts mehr. Das funktioniert. Bestens.