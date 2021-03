Pandemie im Kreis Neunkirchen : Corona: Wenig neue Fälle, weiter hohe Inzidenz

Kreis Neunkirchen Inzidenzwert beträgt 88,3.

Die Kreisverwaltung Neunkirchen hat am Sonntagabend vier Neuinfektionen für den Kreis gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 88,3. Aktuell infiziert sind 270 Menschen im Kreis, mit großem Abstand am meisten in der Stadt Neunkirchen (141). Es gab keine weiteren Todesfälle und keine neuen Mutationsfälle. Mutanten sind für 224 Infektionen verantwortlich, so der Kreis in seiner Mitteilung.