Kreistag : Kreistag Neunkirchen fordert den Erhalt des Krankenhauses Ottweiler

Neunkirchen In einer einstimmig verabschiedeten Resolution fordert der Kreistag, dass die Marienmhaus GmbH ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Klinik entwickelt.

„Der Krankenhausstandort Ottweiler ist für die Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis von großer Bedeutung. Der Kreistag des Landkreises Neunkirchen fordert deswegen die Marienhaus GmbH auf, das Ottweiler Krankenhaus zu erhalten und mit einem tragfähigen Zukunftskonzept, zusammen mit den Mitarbeitern, weiterzuentwickeln.“ Dies ist die Kernaussage einer Resolution, die der Kreistag Neunkirchen in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig verabschiedet hat. Eingebracht hatten diese Resolution die SPD- und die CDU-Fraktion.