Am 10. Juli : Kräuter-Essig ansetzen auf Finkenrech

Am 10. Juli

Dirmingen Neuer Kurs der Touristik Landkreis Neunkirchen für Kräuter-Liebhaber und Hobbyköche am 10. Juli

(red) Für alle Kräuterliebhaber und Hobbyköche bietet die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) am Samstag, 10. Juli 2021, von 16 bis 18.15 Uhr einen Workshop im Freizeitzentrum Finkenrech in Dirmingen an. Der Kurs mit Gästeführerin Agnes Schmal startet mit einer Führung durch den Arznei- und Kräutergarten des Freizeitzentrums.