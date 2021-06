Gerd Wehlack aus Schiffweiler : In der Natur gehen die Fotomotive nie aus

In der Natur mit der Kamera (hier ein nostalgisches Exemplar) in der Hand: So wird man Gerd Wehlack häufig im Kreis Neunkirchen antreffen. Seine Fotografien werden von vielen Menschen geschätzt. Foto: Sibille Sandmayer

Schiffweiler In den sieben Städten und Gemeinden des Landkreises Neunkirchen leben 131 000 Menschen, 64 500 Männer und 66 500 Frauen. Und jeder von ihnen ist etwas ganz Besonderes. In dieser Serie stellen wir in lockerer Folge Menschen vor und das, was sie so besonders macht. Heute: Gerd Wehlack aus Schiffweiler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sibille Sandmayer

Um auf die Kindheit und schöne Momente aus der Vergangenheit zurückschauen zu können, heben viele Menschen Erinnerungsstücke auf. Ein Foto, das Lieblingsspielzeug aus dem Kinderzimmer oder auch ein Haustürschlüssel. Gerd Wehlack hat auf dem Tisch vor sich eine alte Kamera liegen, auf die er liebevoll herunterblickt. „Schon als kleiner Bub bin ich sonntags vormittags in den Neunkircher Zoo gegangen, wir haben ganz in der Nähe gewohnt. Da habe ich meine ersten Fotos geschossen, damals noch in schwarz-weiß.“, erinnert er sich. Heute ist Gerd Wehlack 73 Jahre alt und vielen Neunkirchern bekannt als der „Storchenfotograf“. In der Ottweiler Blies­aue macht der Hobbyfotograf tolle Aufnahmen von der Storchenfamilie, die er sowohl in hiesigen Printmedien als auch auf seinem facebook-Profil und auf seiner Website veröffentlicht. Doch nicht nur Störche sind „die Stars“ auf seinen vielen Fotografien, die Natur in ihren bunten Facetten begeistert den gelernten Krankenpfleger für viele Aufnahmen. „Manchmal liege ich lange im Gras, um besondere Insekten zu fotografieren oder ich streife morgens um 5 Uhr um den Itzenplitzer Weiher um einzigartige Lichtstimmungen einzufangen. Manchmal merke ich einfach, dass etwas Besonderes passieren wird, und dann zieht es mich hinaus in die Natur.“

Seine vielseitigen Natur- und Landschaftsaufnahmen kann man in Prospekten der Tourismus- und Kulturzentrale Neunkirchen entdecken, auch in Fotobüchern ist Gerd Wehlack oft vertreten. Die Fotografie hat er sich selbst beigebracht und seit seinem Renteneintritt 2001 intensiviert. „Neunkirchen war eine unglaublich dreckige Stadt, als ich noch ein Kind war. Die Blies war ein schwarz-braunes Gewässer, und trotzdem habe ich mich hier immer wohlgefühlt und bin bis heute gerne Neunkircher.“ Nach dem Besuch der Mittelschule in Neunkirchen wollte er eigentlich zur Polizei, entschied sich dann aber aus verschiedenen Gründen für eine Lehre als Großhandelskaufmann, doch das machte ihn nicht glücklich. So ließ er sich 1974 zum Krankenpfleger ausbilden und arbeitete viele Jahre auf der Intensivstation des städtischen Krankenhauses. „Ich habe meinen Beruf leidenschaftlich gerne ausgeführt und hätte gerne noch länger darin gearbeitet.“

Eine der meisterhaften Aufnahmen des Hobbyfotografen Gerd Wehlack: Blick auf seine Heimatstadt Neunkirchen. Foto: Gerd Wehlack