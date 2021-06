Bürgerversammlung in Uchtelfangen : Jährlich 40 000 Kubikmeter Bauschutt

Illingen/Uchtelfangen Im Vorfeld der geplanten Erweiterung der Deponie bei Uchtelfangen fand jetzt eine Bürgerversammlung statt.

Erdaushub fällt bei kleinen und großen Bauprojekten an. Die Erdmassen, die der Erde entnommen und nicht mehr gebraucht werden, müssen auf einer Bauschuttdeponie entsorgt werden. Eine solche gibt es in Illingen am Standort Steinertshaus. Diese soll in einem dritten Bauabschnitt erweitert werden. Die Verantwortlichen der Firma IBR Illtal, Bauschutt Recycling GmbH, sowie Bürgermeister Armin König sorgten mit einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit für Transparenz in einem Verfahren, über das der Gemeinderat in Kürze beraten und abstimmen wird. Eingeladen wurde zu einer Bürgerversammlung in die Sport- und Kulturhalle. Zuvor fand eine Ortsbesichtigung mit vielen Interessenten an dem geplanten Standort statt. Willi Wahl, der Planer des Unternehmens IBR, lieferte technische Details der geplanten Maßnahme und gewährte einen Überblick über den Bauablauf.