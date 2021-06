Standesämter im Kreis Neunkirchen listen auf : Stimmungsvolle Kulissen für Brautpaare (mit Bildergalerie)

Von Alm bis Zoo – wo sich Paare im Kreis Neunkirchen standesamtlich trauen können. Corona-Zahlen sinken, Terminanfragen steigen .

Das Brautkleid will aus dem Schrank. Lange Zeit blieb es dort eingehüllt in die Hoffnung auf bessere Feier-Zeiten. Corona maßregelt unser Leben. Und auch im Landkreis Neunkirchen sank 2020 die Zahl der Hochzeiten. Der große Tag wurde geschoben. Mit Entspannung der Pandemie-Lage zeichnet sich jetzt eine Umkehr ab. Paare melden sich 2021 zumindest wieder bei den Standesämtern.

„Die Nachfrage nach Trauterminen beginnt allmählich zu steigen, vor allem für den Spätsommer und Spätherbst, da dann mit weiteren Lockerungen gerechnet wird und die Gastronomie wieder offen ist für Feiern“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung vom Neunkircher Stadtpressesprecher Deniz Alavanda. Ein „Run“ auf Termine sei allerdings noch nicht zu verzeichnen. Die Heiratswilligen blieben weiter abwartend und verhalten in der Nachfrage: „Bis 10. Juni 2021 sind 65 Trauungen zu verzeichnen, zum gleichen Zeitpunkt in 2020 waren es 63 Trauungen.“ Dieser Trend bestätigt sich auch in anderen Kreiskommunen. „Aktuell verzeichnen wir zwar mehr Anfragen nach freien Terminen als im vergangenen Jahr. Doch ob die Anzahl der Trauungen den Stand von vor Corona erreichen wird, können wir Anfang Juni noch nicht absehen“, stellt etwa Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld fest. Die Gemeinden Eppelborn, Merchweiler, Illingen und Schiffweiler arbeiten in Sachen Standesamt interkommunal zusammen. Auch Spiesen-Elversberg hat kein eigenes Standesamt mehr, Neunkirchen managet standesamtliche Aufgaben mit.