Sechs-Tage-Programm Mitte August : In Extremo kommt zum Burg-Open-Air in Illingen – damit ist das Line-up komplett

Die Band In Extremo kommt am 19. August nach Illingen. Foto: Kai Swilllus Foto: Kai Swilllus

Illingen Ab sofort sind damit auch für alle Konzertabende - vom 14. bis 19. August – die Tickets im Vorverkauf zu haben. Kurz vor Ausverkauf steht bereits der Auftritt von Niedeckens BAP.

Das Line-up für das Burg-Open-Air in Illingen ist komplett. Die Band In Extremo wird mit ihrem Auftritt am Samstag, 19. August, ab 19.30 Uhr den mehrtägigen Konzert-Reigen beenden. Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Formation, 13 Studioalben haben die Musiker in dieser Zeit an den Start gebracht. Wer sie live erleben möchte, kann sich ab sofort Tickets für die Show auf dem Burgplatz sichern.

Dort eröffnet am Montag, 14. August, 20 Uhr, Michael Patrick Kelly die Open-Air-Reihe. Der irisch-amerikanische Sänger und Songschreiber kennt die Location bereits aus dem Vorjahr. Damals spielte er vor etwa 4000 Fans.

Info Folgende Konzerte sind beim Burg-Open-Air in Illingen geplant: Michael Patrick Kelly (14. August, 20 Uhr), Völkerball – A Tribute to Rammstein (15. August, 19.30 Uhr), Ben Zucker (16. August, 19.30 Uhr), Niedeckens BAP (17. August, 19.30 Uhr) und Guano Apes (18. August, 20 Uhr) und In Extremo (19. August, 19.30 Uhr). Tickets und Infos unter www.burg-open-air.de www.facebook.com/burgopenair

Freunde der härten musikalischen Gangart kommen am Dienstag, 15. August, 19.30 Uhr, auf ihre Kosten. Dann nämlich tritt die Band Völkerball auf. Ihre Show ist „A Tribute to Rammstein“. Weiter geht es am Mittwoch, 16. August, 19.30 Uhr, mit Ben Zucker. Der 39-Jährige präsentiert sein aktuelles Album „Was wir haben, ist für immer (Das Beste aus fünf Jahren)“. Dieses beinhaltet seine bisher erfolgreichsten Songs in neu eingespielten Versionen sowie fünf neue Titel. Niedeckens BAP bestreitet den Konzertabend am Donnerstag, 17. August, ab 19.30 Uhr. Wer hier noch dabei sein möchte, muss sich beeilen. „Wir stehen kurz vor Ausverkauf“, berichtet Veranstalter Tom Schwarz. Es gebe noch Resttickets im Stehplatz-Bereich. „Die Sitzplätze waren praktisch direkt vergriffen“, merkt der Inhaber von Car Concerts an. Was auch damit zu tun haben könnte, dass das Programm von Niedeckens BAP etwa drei Stunden dauern soll.

Den vorletzten Open-Air-Tag bestreitet am Freitag, 18. August, 20 Uhr, die Formation Guano Apes. Die 1994 gegründete deutsche Rockband ist unter anderem für Hits wie „Lords of the Boards“ und „Open Your Eyes“ bekannt.

„Das Line-up des Burg-Open-Airs 2023 bietet für alle Geschmäcker ein sehr ausgewogenes Sechs-Tage-Programm“, ist Schwarz selbst zufrieden. „Da der 15. August im Saarland ein Feiertag ist, haben wir praktisch zwei Wochenenden, um die Konzerte zu genießen.“

Nach der Reihe 2022, bei der zusammengerechnet etwa 12 500 Besucher die Auftritte von Peter Maffay, Michael Patrick Kelly und weiteren Künstlern erlebten, verständigten sich der Illinger Bürgermeister Armin König (parteilos) und Veranstalter Schwarz darauf, künftig noch mehr Abwechslung, ein Programm mit mehr Kontrasten bieten zu wollen. In diesem sollten sich Musikstile von hart bis soft wiederfinden. Auch abseits der Bühne gab es Überlegungen, das Konzept zu erweitern. Schwarz dachte zum Beispiel darüber nach, den gesamten Burgpark zu nutzen.

„Diese Ideen haben wir nun fest in der Umsetzung. Bei der Künstlerauswahl ist uns dies auch schon gelungen“, erklärt der Eventprofi. Auch das Zukunftskonzept als touristisches und kulturelles Leuchtturmprojekt werde weiter ausgebaut. Hierbei, so Schwarz, arbeite er an Ideen mit allen Beteiligten aus dem Landkreis und der Gemeinde. Von solchen Events wie dem Burg-Open-Air profitiert die gesamte Region. „Sämtliche Übernachtungsmöglichkeiten im Umkreis von fünf Kilometer sind jetzt schon ausgebucht, berichten die Hotel- und Pensionsinhaber“, so Schwarz.