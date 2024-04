Mitgliederversammlung Landesverband Wustweiler: Ehrung verdienter Mitglieder

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Ehrung verdienter Mitglieder des Verbandes. Für 25 Jahre aktiver Tätigkeit im Verein ehrte der Landesvorsitzende Bernd Mathieu Patrick Gotthard (rechts) aus Tholey mit der Ehrennadel in Silber. Rudolf Will, ebenfalls aus Tholey, wird für 40 Jahre Vorstandsarbeit mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Aus beruflichen Gründen konnte er bei der Landesmitgliedersammlung nicht teilnehmen. Der Landesverband der Bergmanns-, Hütten-, und Knappenvereine hat im Saarland 26 000 Mitglieder, die in 73 Ortsvereinen organisiert sind.