Alex Bermann rückt als Grüner nach Nachrücker für Grünenfraktion im Merchweiler Gemeinderat

Wemmetsweiler/Merchweiler · Der Gemeinderat tagte bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr im Gasthaus Kleer/Altenhofen in Wemmetsweiler, um im Anschluss an die Sitzung noch in geselliger Runde zusammenzusitzen.

18.12.2023 , 16:01 Uhr

Patrick Weydmann verpflichtet Alex Bermann (Bündnis 90/Die Grüne) als neues Ratsmitglied. Foto: Maria Boewen-Dörr

Die Fraktionssprecher der im Rat vertretenen Parteien, Alwin Hanstein (SPD), Dr. Michael Marx (CDU), Hans Peter Meisberger (Die Linke) und Margret Stragand (Bündnis 90/Die Grünen) resümierten in ihren Ansprachen ein themenreiches Jahr, dankten den Mitarbeitern der Verwaltung, Bürgermeister Patrick Weydmann und den Kommunalvertretern des Gremiums für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.