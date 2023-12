Programm des nächsten Ophüls-Festivals vorgestellt „Wir sind sehr froh, dass die Kinos im Saarland noch da sind“

Es gibt viel zu sehen – 131 Filme in 226 Vorstellungen. Das 45. Filmfestival Max Ophüls Preis läuft vom 22. bis 28. Januar, am Freitagmorgen hat es sein Programm bei einer Pressekonferenz in der Sparkasse Saarbrücken, einem der Sponsoren, vorgestellt – passend zu der traditionellen Farbe des Festivals im „Blauen Salon“.