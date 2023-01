Fastnachts-Termine im Kreis Neunkirchen 2022 / 2023 : Karten sichern für Sitzungen und Bälle

Riesengaudi bei der Kappensitzung der „So war noch nix 1847“ in Ottweiler. Ein prächtiges Bild geben die Garden ab, als sie Einzug ins Schlosstheater halten und exakt die Diagonale einhalten. Foto: Andreas Engel

„Als was gehe ich denn auf die Fastnacht?“ – so langsam kann man sich Gedanken machen ums Kostüm und im Fundus suchen. Die Session dauert bis zum Aschermittwoch am 22. Februar. Vielerorts startet der Ticketvorverkauf für die Sitzungen und Partys.

Neunkirchen

Der Neunkircher Karnevalsausschuss (NKA) ist der Dachverband der Neunkircher Karnevalsvereine Die Daaler, Neinkerjer Plätsch, Rote Funken, Eulenspiegel, KUV Blau-Gelb Wiebelskirchen, KKW Wellesweiler, Heijo Hopp – Die Scheib und Hangarder Brunnebutzer.

Die Kindertanz-Veranstaltung findet am Dienstag, 14. Februar, 16.11 Uhr, im Saarpark-Center Neunkirchen statt. Stadtempfang und Schlüsselübergabe sind am Donnerstag, 16. Februar, 16.11 Uhr, Rathaus, Neunkirchen. Zur Gemeinschaftssitzung laden die NKA-Vereine für Freitag, 17. Februar, 20.11 Uhr, in die Neue Gebläsehalle, Neunkirchen. Rosenmontagumzug in Neunkirchen ist am Montag, 20. Februar, ab 14.11 Uhr von der Scheib bis zum Saarpark-Center.

Für die am Samstag, 11. Februar, stattfindende Kostüm-Kappensitzung der KG Rote Funken startet der Kartenvorverkauf am Samstag, 14. Januar, ab 18 Uhr in der Funkennarrhalla, Zweibrücker Straße 23, Neunkirchen. Ab 16. Januar sind die Eintrittskarten erhältlich bei Waffen-Sport Hoffmann, Hüttenbergstraße 32, Neunkirchen.

Hangard: Die beiden Abend-Kappensitzungen der Brunnebutzer sind am Freitag, 3. Februar, um 19.11 Uhr und am Samstag, 4. Februar, um 20.11 Uhr in der Ostertalhalle vorgesehen, der Brunnebutzerabend ist für Samstag, 18. Februar, um 19.11 Uhr geplant.

Ottweiler

Der Karnevalsverein „So war noch nix 1847“ besteht 176 Jahre – oder in der närrischen Variante: 16 x 11 Jahre. Der Wachwechsel der Löffelgarde als Schutzmacht des Prinzen Karneval steht im Januar an. Weitere Termine: zwei Prunk- sowie eine Seniorensitzung, Kinderfastnacht, närrische Verhaftungen samt Schauprozess an Weiberfastnacht (Fetter Donnerstag), Truppenparade, Prinzenempfang und der Maskenball Oldie-Disco-Night im Februar.

Termine für die Prunksitzungen: Freitag und Samstag, 10./11. Februar. Beginn ist an beiden Tagen um 20.11 Uhr. Der Vorverkauf dazu steht am Samstag, 21. Januar, ab 14 Uhr an. Ort: Jahn-Digitaldruck in der Schlossstraße 21.

Die Bürgergarde Ottweiler (BGO) plant für die Session 2022/2023: 4. Februar, 19.11 Uhr, Galasitzung im Schlosstheater Ottweiler; 5. Februar, 14.30 Uhr, Seniorennachmittag Schlosstheater Ottweiler; 16. Februar, 18 Uhr, Stadterstürmung; 19. Februar, 11.11 Uhr, Prinzenempfang Untere Halle im Alten Weiher. 20. Februar, 15.11 Uhr, Kinderfastnacht Schlosstheater Ottweiler; 21. Februar, 15.11 Uhr, Umzug in Ottweiler, anschließend närrisches Treiben Schlosstheater Ottweiler.

Illingen

Uchtelfangen: Erste und einzige Kappensitzung der Ischele ist am Samstag, 28. Januar, 19.33, in der Sport- und Kulturhalle Uchtelfangen.

Die Barmherzigen Plateausohlen Foto: Marko Völke

Illingen: Eine große Party wird in der Illipse an Fastnachtsamstag, 18. Februar, steigen, Motto „Schlager-Jeck – Kölle trifft Schlager“, Verkleidungen sind willkommen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit aufwändiger Dekoration und Lichtkonzepten wollen die Organisatoren eine unvergessliche Partyatmosphäre schaffen. Die Live-Power-Party bietet Partykracher mit den Barmherzigen Plateausohlen und mit Hey Kölle. Jede Band tritt abwechselnd vier Mal 40 Minuten auf. Tickets zu 15.90 Euro gibt es im Kulturbüro und bei Ticket regional.

Merchweiler

Die Ki-Ka-Ju plant ihre Sitzungen wieder in Präsenz, die Mädchensitzung findet am 28. Januar im großen Kuppelsaal im Rathaus Wemmetsweiler statt, die Kappensitzung am 4. Februar und die Kinder- und Jugendsitzung am 5. Februar in der Allenfeldhalle.

Schiffweiler

Heiligenwald: Am Fetten Donnerstag, 16. Februar, und am Faasendsamstag, 18. Februar, steigen in Heiligenwald in der Jahnturnhalle die „Crazy Hall Nights“. Jeweils ab 20.11 Uhr soll wieder „wie in alten Zeiten“ in der Jahnturnhalle gefeiert werden, teilt der TV Heiligenwald mit.

Fastnachtsumzug in Spiesen Foto: Marc Prams

Spiesen-Elversberg

Spiesen: Die Veranstaltungen des KV Alleh Hopp starten unter dem Motto „Alleh Hopp Airlines – do flie’sche de fort“. Der Kartenvorverkauf für die neue Session 2022/2023 startet am Samstag, 14. Januar, um 8 Uhr im Malerfachgeschäft Berthold Jung, Hauptstraße 245 in Spiesen. Karten gibt es für folgende Veranstaltungen: 10. Februar: erste Kappensitzung, 12. Februar: erste Kindersitzung, 16. Februar: Frauensitzung, 18. Februar: zweite Kappensitzung, 19. Februar: zweite Kindersitzung. Alle Veranstaltungen finden in der Sporthalle Langdell statt.

Der Fastnachtsumzug in Spiesen findet am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, um 15.30 Uhr statt. Der Umzug geht vom Beckerwald bis zur Langdell. Gruppen, die sich anmelden wollen, erhalten Infos bei Ferdi Matheis Telefon (0 68 21) 7 71 06, mobil: (0176) 60 46 72 11, E-Mail: ferdi.matheis@gmail.com, Hansi Klemmer Telefon (0 68 94) 3 72 93, Andreas Kohler (0 68 21) 79 05 87.

Eppelborn

Dirmingen: Kolping Karnevalsverein Dirmingen, Kappensitzungen in der Borriweshalle 1. Kappensitzung, 4. Februar, 19.11 Uhr; zweite Kappensitzung, 11. Februar, 19.11 Uhr; jeweils Borrwieshalle.

Eppelborn: Rot-Weiß-Gold die Eppelbootze: Prunk- und Gala-Kappensitzungen im big Eppel: Samstag, 4. Februar, 20.11 Uhr; Freitag, 10. Februar, 20.11 Uhr.

Habach: Habacher Karnevalsverein, Kappensitzungen im Bürgerhaus Habach; Freitag, 27. Januar, 19.11 Uhr; Samstag, 28. Januar, 19.11 Uhr; Samstag, 4. Februar, 19.11 Uhr.

Humes: Humeser Karnevalsverein, Kappensitzungen im big Eppel: Freitag, 27. Januar, 19.11 Uhr; Samstag, 28. Januar, 19.11 Uhr.

Wiesbach: Vereinsring Wiesbach, Kappensitzung in der Wiesbachhalle mit Faschingsparty in der Knickschuss-Bar: Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr.

Kinderkarneval:

Habach: Kinderkappensitzung im Bürgerhaus Habach, Sonntag, 12. Februar, 15.11 Uhr.

Humes: Karnevalsverein Die Backowe: Kinderkappensitzung im big Eppel, Sonntag, 19. Januar, 15.11 Uhr.

Dirmingen: Der SPD-Ortsverband Dirmingen lädt zur Kinderfaasend in der Borrwieshalle, Sonntag, 19. Februar, 15 bis 19 Uhr.

Fastnachtsumzüge und Fastnachtsfeiern:

Eppelborn: Die Gemeinde Eppelborn lädt zum Fetten Donnerstag mit Live-Musik und DJ Ralf, für Donnerstag, 16. Februar, 20.11 Uhr, in den big Eppel. Einlass ab 19.11 Uhr, Tickets im Vorverkauf zu elf Euro, Abendkasse zwölf Euro, bei den Karnevalsvereinen und im big Eppel, Telefon (0 68 81) 8 96 06 86, www.bigeppel.de

Sturm auf den big Eppel ist am Samstag, 18. Februar, 10 Uhr: Aufstellung Grundschule.

Macherbach: Der Ortsrat lädt zum Nachtumzug für Freitag, 17. Februar, 18 Uhr.

Wiesbach: Der Vereinsring veranstaltet den Fastnachtsumzug in Wiesbach und anschließend Fastnachtstreiben in der Wiesbachhalle: Samstag, 18. Februar, ab 16 Uhr.

Bubach-Calmesweiler: Der Vereinsring lädt zum Fastnachtsumzug in Bubach-Calmesweiler, Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr.