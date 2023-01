Fastnachtsumzug Spiesen 2022 : Närrische Mitmacher sind willkommen

Spiesen-Elversberg Gaudiwurm schlängelt sich am Fastnachtsdienstag durch Spiesen – vom Beckerwald bis zur Langdell.

Das neue Jahr 2023 hat begonnen, und wieder naht die Fastnachtszeit. Sehr viele werden sich noch an die närrisch-verrückten und anschaulichen Fastnachtsumzüge in Spiesen erinnern. Die Veranstaltungen danach waren immer ein gelungener Sessions-Abschluss.

Einfach war Faasenacht in den letzten beiden Jahren nicht. Die Ursachen sind bekannt, und auch, wenn es andere vielleicht schmerzlicher getroffen als den Karneval: Es hat etwas gefehlt, für Jung und Alt. „Deshalb sollten wir alle gemeinsam – aus nah und fern – alles daransetzen, dass diese Veranstaltungen weiterhin Bestand haben“, heißt es in der Mitteilung des KV Alleh Hopp Spiesen. Und weiter: „Umzüge sind mehr oder weniger nur ein kleiner Gestaltungsteil der schönen Fastnachtsveranstaltungen. Welche Kontaktbörse mit dem dazu gehörenden Sozialfaktor das für unser gesellschaftliches Miteinander bedeutet, wird oft unterschätzt und als Firlefanz abgetan. Dabei sollte man nicht vergessen, dass gerade bei unseren Kindern und Jugendlichen durch begeisternde und qualifizierte Übungsleiterinnen Fertigkeiten ohne Leistungsdruck vermittelt werden, die mittlerweile oft zu kurz kommen. Die karnevalistische Bühne verzeiht Schrittfehler und Versprecher bei den Kindern. Das gibt Selbstvertrauen und spornt an, weiter zu machen und Dinge zu lernen, die einem im weiteren Lebensweg noch sehr nützlich sein können. Das sollten auch Verantwortliche bedenken, wenn sie über Trainingsstätten und Trainingszeiten entscheiden.“

In diesem Kontext ist auch der Umzug in Spiesen immer ein Höhepunkt für die Fastnachter aus nah und fern. Schon in den vergangenen Jahren unterstützten sich die Vereine dank guter Zusammenarbeit gegenseitig, was letztendlich jedem geholfen hat, einen ansehnlichen Gaudiwurm auf die Beine zu stellen. Man freue sich über jede Anmeldung, rufen die Organisatoren zur Teilnahme auf. Der Umzug soll traditionell am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, ab 15.30 Uhr, stattfinden; vom Beckerwald bis zur Sporthalle Langdell.