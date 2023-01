Kolumne Unsere Woche : Je exotischer, desto besser

Es gibt viele Tiere, die sich als Haustiere eignen. Doch müssen wir uns wirklich auch Exoten aus fernen Ländern nach Hause holen?

Es war eine turbulente Woche in der Gemeinde Schiffweiler. Am Mittwoch hatten die Bewohner eines Mehrparteienhauses eine Schlange entdeckt. Nach einer Evakuierung des Gebäudes und einer groß angelegten Suchaktion fanden Rettungskräfte letztlich weitere lebende sowie tote Exemplare. Auch wenn letztlich keine Menschen zu Schaden kamen, so macht der Vorfall angesichts der toten Tiere doch betroffen. Und wirft zugleich viele Fragen auf. Warum werden solche Tiere überhaupt in den eigenen vier Wänden gehalten? Fernab von ihrem natürlichen Lebensraum. Ob nun Schlangen, Echsen oder Spinnen: Gehören solch exotische Tierarten in unsere Wohnzimmer? Tierschutzorganisationen wie Peta beantworten diese Frage seit Langem mit nein, fordern ein Verbot von Exoten als Haustiere.