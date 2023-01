Kaum Vorgaben für die Haltung giftiger Tiere im Saarland : Das Wohnzimmer als Wildtier-Zoo

Service Neunkirchen/Saarbrücken Für die Haltung exotischer Arten in den eigenen vier Wänden gibt es im Saarland kaum Beschränkungen. Die zuständige Ministerin Petra Berg will die Haltungsvorgaben für giftige Tiere künftig gesetzlich strenger regeln.

Der Fund mehrerer Giftschlangen in einem Wohnhaus in der Gemeinde Schiffweiler hat in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen gesorgt. Seitdem am Donnerstagabend das letzte Exemplar eingefangen wurde, ist die akute Gefahr gebannt. Doch es bleiben nach dem Vorfall zahlreiche Fragen mit Blick auf die Haltung exotischer Tiere in privaten Haushalten.

Zudem gebe es eine so genannte invasive Artenliste mit Tieren, die in Deutschland ursprünglich nicht natürlich vorkommen, die „hier aber überleben und damit einheimische Arten gefährden können“, ergänzt der Zootierarzt. Als Beispiel nennt er Tiere wie den Nasenbär.

Meldepflicht für Giftschlangen

Eine generelle Nachweispflicht für Halter hält Mark Eichelmann nur dann für sinnvoll, wenn es einen standardisierten Nachweis geben und der Zugang dazu erleichtert würde. Die illegale Haltung sei seiner Einschätzung nach aber auch damit nur schwer zu bekämpfen. „Gute Halter leisten in meinen Augen einen Beitrag zum Arterhalt“, betont er. Die Tierschutzorganisation Peta fordert hingegen, die Haltung von Exoten in Privathaushalten zu verbieten.

Exotenauffangstation im Neunkircher Zoo

In den Fällen, in denen die Behörden exotische Tiere beschlagnahmen, werden sie in die Exotenauffangstation des Neunkircher Zoos gebracht. Sie ist die einzige für diese Gruppe von Tierarten im Saarland und besteht seit 2018. „Insgesamt gibt es nur wenige Vorfälle wie den aktuellen in Schiffweiler“, schildert Mark Eichelmann. In Sachen Giftschlangen sei es saarlandweit der erste Fall seit Bestehen der Station. Seitens des saarländischen Umweltministeriums hieß es, dass in den vergangenen drei Jahren ca. 30 Exemplare (Reptilien) bei drei Haltern beschlagnahmt wurden.