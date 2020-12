SV Habach : Von Unzufriedenheit keine Spur

Habach Die Bilanz des Fußball-Verbandsligisten scheint durchwachsen, erklärt sich aber durch ein knüppelhartes Auftaktprogramm.

Mit sieben Punkten aus den bisherigen sechs Saisonspielen kann sich die sportliche Leitung des SV Habach durchaus anfreunden. „Wir sind nicht unzufrieden“, sagt Trainer Clemens Baltes, der vor der Saison beim Fußball-Verbandsligisten aus dem Eppelborner Ortsteil zusammen mit seinem Co-Trainer Sören Mohm die Nachfolge von Dieter Rohe angetreten hatte. Mit einem 0:0 beim SV Schwarzenbach und einem 1:0-Sieg bei der SG Saubach hatte ihre Mannschaft einen richtig guten Start hingelegt. Vier Punkte zum Auftakt waren ein solides Fundament. Doch im Anschluss kassierte Habach drei Niederlagen in Folge. Allerdings gegen die Spitzenteams der Liga. Am dritten und vierten Spieltag verlor Habach jeweils zuhause gegen den Tabellendritten SG Marpingen-Urexweiler (0:3) und Spitzenreiter SV Bildstock (2:4). Auch beim Vierten FC Freisen unterlag der SVH mit 2:4.

Was folgte, war die Spielabsage im Kreisduell gegen Hangard. Im bislang letzten Saisonspiel fand Habach schließlich in die Erfolgsspur zurück und bezwang den SC Blieskastel-Lautzkirchen mit 2:1.

„Das war ein ganz wichtiger Sieg“, erinnert sich der Trainer an die Partie, in der seine Mannschaft einen Rückstand noch in einen Sieg umbog. „Da hat die Mannschaft Moral und Charakter gezeigt“, lobt Baltes, „und man hat gesehen, dass es in der Truppe stimmt.“