Fußball-Verbandsliga : SG Perl-Besch verlängert mit Trainer Schröder

Perl-Besch Klaus-Peter Schröder bleibt auch nächste Saison Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Perl-Besch. Wie der erste Vorsitzende der SG, Christian Henkgen, bekanntgab, einigte sich der Verein mit Schröder frühzeitig auf eine Vertragsverlängerung für die Saison 2021/22.

In der laufenden Saison konnten corona-bedingt erst acht Spiele ausgetragen werden. Perl-Besch beleget derzeit mit zwölf Punkten den neunten Tabellenplatz, drei Siegen stehen drei Unentschieden und zwei Niederlagen gegenüber. In den letzten Spielen vor der Zwangspause blieb die Mannschaft fünf Mal in Folge ungeschlagen.