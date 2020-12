Nikolaus : Der Nikolaus kommt an die Türen der Kinder

Eppelborn In Eppelborn gibt’s kleine Geschenke frei Haus. In den meisten Ortsteilen ist eine Anmeldungen notwendig.

(red) In der Gemeinde Eppelborn kommt der Nikolaus auch in diesen schwierigen Zeiten an die Türen der Kinder. Pünktlich am Samstag werden sich fleißige Helferinnen und Helfer aufmachen und dafür sorgen, dass die Kinder an Nikolausabend eine kleine Überraschung bekommen. „Selbstverständlich erfolgt der Besuch in allen Ortsteilen kontaktlos und unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Die Verantwortlichen in den Ortsteilen haben sich dazu eine Menge einfallen lassen, wie die Geschenktüten und Nikoläuse zu den Mädchen und Jungen kommen“, erklärt Bürgermeister Feld.