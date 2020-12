Fußball-Regionalliga : Auf die Quarantäne folgt der Kaltstart

Marco Hingerl (rechts) trifft mit dem FC Homburg am Mittwochabend auf seinen Ex-Verein SG Sonnenhof Großaspach. Für die Homburger ist es die erste Partie in der Regionalliga nach sieben Wochen Zwangspause. Foto: Markus Hagen

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hatte wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft nur fünf Tage Zeit, um sich auf die Partie am Mittwoch bei der SG Sonnenhof Großaspach vorzubereiten. Mit einem Sieg mischt der FCH weiter an der Tabellenspitze mit.

Von Markus Hagen

Es wird wieder ernst für den Fußball-Regionalligisten FC Homburg. Nach fast siebenwöchiger Spielpause treten die Grün-Weißen am Mittwoch um 18 Uhr bei Drittligaabsteiger SG Sonnenhof Großaspach zu ihrem ersten Punktspiel nach dem Re-Start an. Während der FCH die Wiederaufnahme des Spielbetriebs begrüßt, waren viele Vereine skeptisch. Insbesondere jene, die ausschließlich auf Amateurspieler setzen. Einige Clubs reichten sogar Klage gegen die Fortsetzung der Runde ein. Doch das Landgericht Mannheim schmetterte den Antrag ab (wir berichteten). Doch die Skepsis der Clubs scheint nicht unbegründet.

Denn der eigentliche Re-Start für den Tabellenfünften Homburg hätte eigentlich schon am Samstag gegen den SC Freiburg II stattfinden sollen. Doch nach einem positiven Coronafall im FCH-Team mussten die Mannschaft sowie Trainer- und Funktionsteam für zehn Tage in Quarantäne. Nachdem sämtliche Corona-Schnelltests am Freitag negativ ausfielen, nahm der FCH noch am Abend das Training wieder auf. Der Austragung der Partien am Mittwoch sowie am Samstag in Mörfelden beim FC Bayern Alzenau steht – Stand jetzt – nichts mehr im Weg.

„Die Jungs waren während der zehn Tage in Quarantäne komplett auf sich allein gestellt, was auch vom Kopf her schwierig ist. Vor diesem Hintergrund ist es schon eine Kunst, in nur fünf Tagen eine Mannschaft wettbewerbsreif zu bekommen. Aber das darf kein Alibi sein“, meint FCH-Trainer Matthias Mink. Er sagt aber auch: „Wir freuen uns auf die Partie. Darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht.“ So sieht es auch Mittelfeldspieler Marco Hingerl, der letzte Saison noch das Trikot der Großaspacher in der Dritten Bundesliga trug. Viele Tipps könne Hingerl seinem Trainer aber nicht geben. „Großaspach hat nach dem Abstieg einen fast komplett neuen Kader“, weiß Hingerl, der davor warnt, die SG an ihrem Tabellenstand (Platz 19) zu messen. Mink pflichtet ihm bei: „Das wird mit Sicherheit kein Selbstläufer. Großaspach wird alles reinhauen, um aus der Abstiegszone zu kommen.“ Mink ergänzt: „Es gibt in dieser Liga keine leichten Spiele“. Großaspach war im Gegensatz zum FCH nach dem Re-Start bereits einmal im Einsatz, trennte sich dabei mit einem torlosen Remis vom VfR Aalen.

Mink fordert von seinem Team defensive Stabilität. in den letzten Spielen vor der Saisonunterbrechung musste der FCH immer wieder Rückständen hinterherlaufen. Auch wenn Homburg stets Moral zeigte und die Partie in Walldorf nach 0:2 noch mit 3:2 gewann, schmeckt Mink die in schöner Regelmäßigkeit verschlafene Anfangsphase überhaupt nicht. „Immer werden wir solche Partien nicht drehen können“, meinte der Coach damals. Doch die jüngste Bilanz der Saarpfälzer lässt sich durchaus sehen. In den letzten fünf Partien vor der Saisonunterbrechung sammelte der FCH zwölf Zähler.

Verzichten muss Mink am Mittwoch auf die erkrankten Loris Weiss, Max Bell-Bell und Johannes Kraus. Mittelfeldspieler Daniel Di Gregorio befindet sich wegen anhaltender muskulärer Probleme noch immer im Aufbautraining. Gleiches gilt für Serkan Göcer, der nach seinem Kreuzbandriss noch Monate fehlen wird. Christian Telch (Karriereende) wird überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen. Für seine Position im zentralen Mittelfeld sucht der FCH einen Ersatz.