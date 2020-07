Gemeinde Eppelborn : Lecker Cider kommt aus Wiesbach

Eppelborn Michael Müller hatte zusammen mit Philipp Stute die Idee zu dem Nischenprodukt. Jetzt war er damit zu Besuch im Rathaus Eppelborn.

„Auch wir haben mit der Viezstraße eine gute Kultur, zudem gibt es viele Streuobstwiesen und alte Apfelsorten im Saarland“, erzählte Michael Müller bei seinem Besuch. Während Stute aufgrund seines Architekturstudiums nach Stuttgart gezogen ist, hält Müller an seiner Wiesbacher Heimat fest. Gemeinsam arbeiten sie weiter am Erfolg von „Pica Pica“. Das Unternehmen, verriet er, hieß nicht immer so. Gestartet sind die drei, zu den beiden Herren gehört Jana Götz, ebenfalls in Stuttgart beheimatet und für das Marketing zuständig, unter dem Label „Apfeldieb“. Damit, so Müller, stand bereits früh die erste Bewährungsprobe ins Haus. Das Unternehmen Heineken ist mit „Apfel Räuber“ am Markt, die Verwechslungsgefahr schien zu groß. „Aber es steckt auch immer etwas Gutes in Rückschlägen und so haben wir unser Produkt nach der diebischen Elster Pica Pica genannt“, erzählt Müller bei einem Gespräch im Rathaus. Mitgebracht hat er die vier Sorten. Neben „Satter Apfel“ und „Apfel-Birne“ sind nun seit ein paar Tagen auch „Apfel-Quitte“ und „Apfel-Johannisbeere“ im Sortiment. Der Cider kommt mit leichtem Alkoholgehalt und Kohlensäure in pfandfreien Glasflaschen daher.