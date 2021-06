Hellbergbad Eppelborn : Start mit 35 Personen pro Badezeit

Eppelborn Das Hellbergbad öffnet ab 1. Juli für den regulären Badebetrieb. Gestartet wird mit 35 Personen pro Badezeit. Das teilt die Gemeinde mit. Oberste Priorität, betont Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld in einer Pressemitteilung, hatten zunächst die Kinderschwimmkurse im Hellbergbad.

Denn nach der langen Zeit, in der alle Schwimmbäder aufgrund der Pandemie geschlossen waren, gebe es hier einen großen Nachholbedarf. Inzwischen sind die Kurse gut angelaufen, die Hygienemaßnahmen haben sich bewährt, wie es weiter heißt. Auch das Vereinstraining findet mittlerweile wieder statt.

In einem nächsten Schritt wird nun das Hellbergbad, wenn zunächst auch nur eingeschränkt, für den allgemeinen Schwimmbetrieb geöffnet. An folgenden Tagen wird das Hellbergbad ab dem 1. Juli wieder geöffnet sein: Mittwochs und freitags von 6.30 bis 9 Uhr (in den Ferien bis 10 Uhr). Mittwochs von 16 bis 18 Uhr (bis zum Ende der Sommerferien) sowie von 18.30 bis 21 Uhr. Sonntags von 7.30 bis 10 Uhr sowie von 10.30 bis 12.30 Uhr.