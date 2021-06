Neue Bank : Hierscheid hat eine neue Sinnesbank

Hierscheid Am großen Emmersberg können Wanderer jetzt eine wohlverdiente Rast machen.

Die Hierscheider können die Natur jetzt vor der eigenen Haustür entdecken und genießen. Ortsvorsteher Marco König hat am großen Elmersberg gemeinsam mit Frank Schuler eine Sinnesbank installiert. Die Bank befindet sich an einem Wanderweg, der Richtung Dirmingerwald führt. Wer sich auf der Sinnesbank niederlässt, hat eine traumhafte Aussicht ins Illtal; auszumachen sind aber auch Eppelborn, Lebach, Bubach-Calmesweiler, Schmelz, der Litermont und der Hoxberg. Gestiftet wurde die Bank vom Ortsvorsteher.

Er hatte sie bei einer Firma in Noswendel in Auftrag gegeben, dort abgeholt und zunächst zuhause mit Douglasienöl behandelt, um sie wetterbeständiger zu machen. König hat sich bewusst für diese Form der Bank entschieden, weil sie seiner Meinung den ergonomischen Anforderungen für bequemes Liegen entspricht. Kaum war die Bank für die öffentliche Nutzung freigegeben, fanden sich auch schon die ersten Nutzer. Michaela Meiser, die mit ihren beiden Kindern auf der Wanderstrecke unterwegs war, findet die Bank total praktisch. „Es ist ein Superpicknickort, um eine kleine Rast einzulegen. Nebenbei kann man diese Superaussicht genießen“, freut sie sich über die Initiative des Ortsvorstehers.

Gerade in Corona-Zeiten sei das Wandern eine schöne Alternative. „Eine Auszeit im Grünen, das hilft uns aus der Mühle des Alltags zu entfliehen. Auf dieser schönen Bank können wir das Leben entschleunigen und die Ruhe genießen“, fasst König zusammen. Entschleunigen wollte er auch den Verkehr in den Straßen und hat bei einer Gemeinschaftsaktion drei Verkehrsmännchen an markanten Stellen im Ort angebracht, um die Autofahrer zum langsamen Fahren zu animieren.