Neustart in Blieskastel am 4. Juli : Das Uhrenmuseum öffnet wieder

Neustart in Blieskastel am 4. Juli

Blieskastel Ab dem 4. Juli ist das Ausstellungsangebot zu gewohnten Zeiten für Besucher offen.

Das „Blieskasteler Uhrenmuseum – la pendule“ ist ab dem 4. Juli wieder sonntags zu den regulären Öffnungszeiten von 14 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Darauf hat die Stadtverwaltung in Blieskastel hingewiesen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste bekanntlich auch das Museum geschlossen werden. In der Zwangspause wurden die Uhren laut der Stadt überholt, gereinigt und poliert. Es können nun wieder 100 wertvolle Uhren vom Ende des 17. bis ins 20. Jahrhundert in voller Pracht bestaunt werden.