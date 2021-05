Gemeinderat Schiffweiler : Aus für Rallyes in Schiffweiler?

Schiffweiler Jetzt kommt es auf die Entscheidung des Landkreises an. Außerdem im Rat: Neues Licht für die Laternen und Infos über eine mögliche neue Kita.

Die Verantwortlichen des örtlichen Motorsportclubs (MSC) Schiffweiler dürften wenig erfreut sein über das, was da am Mittwoch im Gemeinderat entschieden wurde. Auf Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat der eine entsprechende Resolution verabschiedet, wonach es künftig in der Gemeinde Schiffweiler keine Rallyeveranstaltungen mehr geben soll. Die Fünfer-Fraktionsgemeinschaft aus CDU, Linke, Freier Bürgerliste, FDP und Bündnis 90/Die Grünen stimmte geschlossen für den Antrag, die SPD-Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung. „Solche Veranstaltungen sind sicher kritisch zu sehen“, meinte Fraktionschef Holger Maroldt, aber man müsse auch den Interessen der Motorsportler Rechnung tragen. Jutta Feit, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, hatte den Antrag begründet und herausgestellt, dass sie nicht nur für ihre Fraktion spreche, „sondern auch für viele Schiffweiler Bürger, die keine Rallyes mehr wollen“.

Mit den Stimmen aller Fraktionen wurde ein Antrag der SPD zur Umrüstung der Straßenlaternen an den Gehwegen in der Gemeinde auf LED-Technik angenommen. Nachdem die Straßenbeleuchtungen auf LED umgerüstet wurden, sollten jetzt auch die Gehwege folgen, fordert die SPD. Zusätzlich könnten die Leuchten mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden, so dass dann nur solche Lampen brennen, unter denen sich Fußgänger befinden. CDU-Sprecher Matthias Jochum signalisierte „volle Zustimmung“, und die gab es dann auch.

Ebenfalls einstimmig und ohne Aussprache hat der Gemeinderat eine Änderung der Geschäftsordnung beschlossen, die die Zuständigkeiten der Personalfindungskommission und des Hauptausschusses bei Personaleinstellungen regelt. Zu Beginn der Sitzung in der Klinkenthalhalle wurde der Gemeinderat sehr ausführlich über mögliche künftige Formen der Kinderbetreuung in der Gemeinde informiert. Anlass war, dass die Gemeinde Schiffweiler neben der im Bau befindlichen Kindertagesstätte Stennweiler den Neubau einer weiteren Kita zwischen Schiffweiler und Heiligenwald plant und erwägt, die Einrichtung von der Planung bis zur späteren Betreuung der Kinder an einen freien Träger zu übergeben. Hierzu hatten sich Ende letzten Jahres die „Soziale Kitabau GmbH“ als Entwicklungsgesellschaft von Sozialimmobilien und die „lttlebigFuture gGmbH“ als freier Träger von Kindertageseinrichtungen im Schiffweiler Rathaus vorgestellt, die beide als mögliche Kooperationspartner der Gemeinde beim geplanten Bau der Kita Waldwiese in Betracht kommen. In einem fast 90-minütigen Informationsvortrag haben Gesellschafter Michael Bergmann von der „Soziale Kitabau GmbH“ und zwei Mitarbeiterinnen der „lttlebigFuture gGmbH“ am Mittwoch über Konzepte und Arbeitsweise, über Referenzen und Kompetenzen, Visionen, Verpflichtungen und die Motivation der beiden Gesellschaften als freie Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen informiert. Es gab Beispiele, wie die mögliche Zusammenarbeit zwischen Kommune und Gesellschaften gestaltet werden könnte, es wurden bereits Zahlen für Bau- und Betriebskosten genannt und es gab auch erste Hinweise auf eine mögliche Bauweise der neuen Kita in Schiffweiler. Das Ganze wird den Gemeinderat auch weiterhin beschäftigen, denn „in trockenen Tüchern ist das noch lange nicht“, meinte einer der Mandatsträger in einer Sitzungspause.