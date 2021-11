Rotes Kreuz in Humes : Dank an Blutspender in Humes

Dank an Blutspender in Humes

Humes Nicht nur die Corona-Pandemie schränkt unser Leben weiterhin stark ein, auch die Unwetterkatastrophe in Rheinland/Pfalz und NRW beeinträchtigt massiv die Blutspenden. Das teilt der Ortsverband Humes-Hierscheid des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit.

Die Infrastruktur sei in den Gebieten dermaßen geschädigt, dass dort auf absehbare Zeit dringend notwendige Blutspendetermine nicht durchgeführt werden könnten.

„Deshalb hat es uns umso mehr gefreut, dass wieder viele Spenderinnen und Spender unserem Aufruf gefolgt sind, darunter auch Erstspender. Ein gutes Ergebnis, das beweist, dass auch in schwierigen Zeiten viele Menschen bereit sind, anderen Menschen durch ihre Blutspende zu helfen und Leben zu retten. Für diesen selbstlosen Einsatz bedanken wir uns bei allen, die den Weg zu uns auf sich genommen haben“, so das DRK weiter in der Mitteilung.