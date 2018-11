Nur noch wenige Karten für die Heroldsingers

Nach den erfolgreichen Adventskonzerten der vergangenen vier Jahre haben die Heroldsingers aus Habach etwa 15 000 Euro für wohltätige Zwecke in der Gemeinde Eppelborn zur Verfügung stellen. Dieses Jahr waren es wieder zwei Benefizkonzerte in der Vorweihnachtszeit. Da die Veranstaltung am Sonntag, 9.Dezember, bereits ausverkauft ist, gibt es nur noch Karten für das Konzert am Samstag, 8. Dezember, um 19 Uhr im Bürgerhaus Habach. Der Erlös beider Konzerte kommt auch diesmal bedürftigen Menschen in der Gemeinde Eppelborn zu Gute. Das teilt die Gemeinde mit.

Verstärkt durch Hennes &Mac wird die Formation ein Programm präsentieren, in dem sowohl traditionelle Advents- und Weihnachtslieder als auch Friedenslieder und selbstkomponierte kritische Songs, die sich mit Problemen unserer heutigen Welt beschäftigen, enthalten sind. Drei Akustikgitarren und Akkordeon begleiten den mehrstimmigen Gesang. Der Eintritt zu dem Konzert beträgt sieben Euro.

Vorverkauf: Gasthaus Rech, Habach, Tel. (0 68 81) 67 08.Gasthaus Leinenbach, Habach, Tel. Tel. (0 68 81) 8 77 14.Tabak & More, Eppelborn, Tel. (0 68 81) 92 19 31. Raiffeisenmarkt Wiesbach levo Bank eG,Tel. (0 68 81) 98 50 50.