Günter Rohrbach Fimpreis : Arbeitswelt und Gesellschaft im Film

Neunkirchen Die Ausschreibung für den Günter Rohrbach-Filmpreis 2022 hat begonnen. Einreichungen sind bis zum 31. Juli möglich. Die Preisverleihung ist für 4. November geplant.

„Film ab“ für den zwölften Günter Rohrbach Filmpreis. Die Ausschreibung hat begonnen und bis zum 31. Juli 2022 können deutschsprachige Kino- und Fernsehfilme, die das Thema „Arbeitswelt und Gesellschaft“ behandeln und eine Länge von mindestens 80 Minuten haben, an dem renommierten Wettbewerb teilnehmen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt-Pressestelle.

In Würdigung der Verdienste des Kino- und Fernsehproduzenten Dr. Günter Rohrbach, Sohn der Stadt Neunkirchen, und zur überregionalen Kulturförderung deutschsprachiger Filme vergibt die Günter-Rohrbach-Filmpreis-Stiftung gemeinsam mit der Kreisstadt Neunkirchen fünf mit insgesamt 26 000 Euro dotierte Auszeichnungen. Die Verleihung des Günter Rohrbach-Filmpreises findet am 4. November in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen statt. Zusätzlich zum Hauptpreis mit einer Preissumme von 10 000 Euro werden vier weitere Preise vergeben: Der Preis für den besten Darsteller / die beste Darstellerin in Höhe von insgesamt 5000 Euro und drei Sonderpreise in Höhe von 2500 Euro, 3500 Euro und 5000 Euro.