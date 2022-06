Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Deutlicher Anstieg der Saar-Inzidenz – ein Landkreis wieder kurz vor 300er-Marke

Saarbrücken/Berlin Nach kontinuierlichem Rückgang der Inzidenz im Saarland und in Deutschland steigt sie seit einigen Tagen wieder. Nur in einem saarländischen Landkreis ging die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus zurück. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet weitere Tote.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag, 2. Juni, 469 Infektionen mit dem Corona-Virus im Saarland. Am Vortag wurden 573 Fälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 316 233 Infektionen aufgetreten. Das RKI verzeichnet neun weitere Todesfälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, auf 1688. Die Sieben-Tage-Inzidenz klimmt auf 216,2. Am Vortag lag sie bei bei 200,1.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in den Landkreisen

Im St. Wendeler Land ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 294,9 am höchsten. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Neunkirchen (176,9). Die meisten Gesundheitsämter melden am Wochenende und an Feiertagen keine Zahlen ans Institut. Darum sind die Angaben sonntags und zum Wochenstart sowie nach Feiertagen nur eingeschränkt aussagekräftig. Nachmeldungen verzerren die aktuelle Darstellung auch noch am Dienstag. Einfluss hat dies zudem auf die Angaben in ganz Deutschland. Im Saarland meldet nur der Landkreis Merzig-Wadern noch jeden Tag neue Zahlen.