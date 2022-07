Kolumne Saarmóó : Mei fix Idee vo Ferije o Urlaub

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Unsere Mundart-Kolumnistin schreibt über den Unterschied von „Urlaub“ und „Ferien“. Und darüber, warum man auf sein Glück nicht warten sollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karin Gehlen

Wat es besser, Ferije orrer Urlaub? Beides hat mä o ka mä mache, irjendwie es do net vill Ennerschied. Erkläre kann ich et net, awwer mir se Ferije vo je her leijwer. Ferije - do stecht „frei“ dre, kä Spur vo „muss“. Zum Urlaub dägeje gehijärt e meiner Wahrnehmung emmer aach Beschwernis, Koffer-packe, weit- forträäse o irjendwo lande, wo scho jede Menge annere Mensche ganz scharf off ihr beschde Momente em Joähr se.

Zum Gleck vergässen ich manche Sache leicht o gär, etwa geschwollne Bään vom lange Setze em Bus, Biller vo Betongwüste o Abfall-Berje en de Touriste-Hochburje. Onvergäss dägeje se mei ijärschde Ferije am Meer. Zesamme met Tant o Onkel durft ich en de Süde, en e Land am Meer. Himmel o Sonn blendend en Form, et woär daachsiwwer fascht so hääß wie em Moment bei uus.

Mei Onkel hot von seim Dokter die Weisung, sich vill a frischer Loft ze beweje, ä hot grad ijärscht e Herzinfarkt iwwerstann. Desweje es ä en aller Herrgottsfreij offgestann o losgezoo, spärer am Daach hät dat nemmi gang, ohne datt ä sich e Sonnestech orrer Schlemmeres egefang hät. Mir hat die Idee gefall, iwwer Land ze stromere, wenn all annere noch em Bett leij, also sen ich met offgestann.

E jong Märe on e ällerer Mann geh freijmorjens spaziere, wat geft et do ze verzijäle? Ich well et auch verroore: Die ijärschde 1000 Meter neischt, jerer woär noch meijd, hat grad mo sei Feijß gepackt, äänzig de Vijel woäre monter, de Loft klar. Etwa en dä Hälft von dä Streck es endlich ebbes geschwätzt gä. Wer wann dämet aagefang hot, wääß ich nemmi, awwer no etwa 4 Kilometer Fußmarsch ha mä iwwer mo driwwer noosemmeliert, wat mä gär zou Mettach ässe gänge.

Nommo zreck em Ferijehaus beim Kaffetrenke ha mä da aach mei Tant informiert, immerhi hot die jo et Saa-e en dä Kich. De Aafang gemach hat Gemies-Sopp met Pangkouche, ebbes ganz Leichtes o Schnelles, dat ka mä emmer wamsche. Daachs droff ha mä uus Wasserspatze met Brootgromberre gewünscht, dazou Salat o egemachte Kirsche. Klasse, Seelenahrung, besonnerschd we mä weit fort es vo dähääm.

Off uuse Spaziergäng se mä emmer mutijer gä: Hausmacher Nuddele, gefellde Kleß, Gromberrestippcher, mir woäre nemmi ze bremse, woäre em Wunschrausch, mei Tant hat gelacht o gekocht, et woäre jo Ferije, mir woäre jo em Urlaub. Ka se, datt sich dat Gefeijhl bei mir bis haut gehall hat, weil ich emmer, wenn ich en dä Kich steh, schijäle, schnebbele, auspresse, knete o riwwele, mir dat wie Ferije voärkemmt.

Wat besser es, Urlaub orrer Ferije, bleift offe, klar es nur, datt mä vill Sache em Leäwe beschdefalls emmer sälwer en dä Hand hat.