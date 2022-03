Kolumne „Saarmòò“ : Vom Schórschdebótzer ónn anner Beamden

Manche Berufe haben nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher – bis auf einen, schreibt unser Mundartkolumnist.

Haut gewwt et kää Bahn-, kää Póscht-, kää Bankbeamden meh. Ihr Amd éss sozusaan „säkularisiert“ génn. Se sénn ze deier génn ónn e Beamden kónnt ma nét ääfach rausschmeißen, wemma ne némmeh gebraucht hat. De Schaltern én de Banken ónn én der Póschd sénn faschd all verschwónn, dò stehn iwwerall nur noch Automaten rómm ónn vill alt Leid hann mét dänen so ihr Problemer – awwer dò éss kääner meh, wo innen helfe kann. Dò brauch de Oma de Enkel, wenn se mò honnert Euro abhewen wéll. De Banken wéllen sowieso, datt ma óff et Bargeld verzicht, dat wär alles so ómständlich. Wemma haut Bargeld brauch, kamma dat aach ém Suppermaat beim Aldi krinn. Et Geld éss neischt meh wert, ma hat de Reschbekt vor so em Schein verlor, et éss nur noch e Fetzen Pabaír. Wer haut noch Bréiwer schreiwt ónn mét der Póschd fortschéckt, gewwt bestròòft mét gepeffertem Porto. Alles sóll elektronisch gehen, mém Händie, am Kompjuter. De Alten, wo sich dòmét nét auskennen, sterwen sowieso baal wech, óff die brauch ma kää Récksicht ze hóllen.