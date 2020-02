Interview mit Wolfgang Hübschen : Weiskirchens Bürgermeister sieht in Resolution ein „starkes Signal“

Weiskirchens Bürgermeister sieht in Resolution ein „starkes Signal“

Wolfgang Hübschen. Foto: a-n

Weiskirchen Auch der Bürgermeister der Hochwaldgemeinde Weiskirchen, Wolfgang Hübschen, beantwortete der SZ nach der von beiden Räten ohne Widerspruch abgesegneten Resolution für die Nordsaarlandklinik noch einige Fragen.

HÜBSCHEN Das mag schon sein. Aber wir sind in erster Linie den Menschen in unserer Region verpflichtet. Wir dürfen doch nicht vergessen, dass zum Beispiel die medizinische Versorgung der Bürger in Weiskirchen mit aktuell nur einem einzigen niedergelassenen Hausarzt besondere Anstrengungen auch unseres Gemeinderates bedarf, die Gesamtsituation zu verbessern. Da ist es doch fast selbstverständlich, dass wir mit der gerade unterschriebenen Resolution den Kollegen aus Wadern zur Seite springen, wenn diese für eine neue Nordsaarlandklinik kämpfen.