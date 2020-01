Einsatz in Weiskirchen : Polizei nimmt gesuchten 27-Jährigen bei dubiosem Umzug fest

Weiskirchen Kommissar Zufall hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Weiskirchen unterstützt. Bei der Kontrolle eines Anhängers ist den Beamten auch ein gesuchter 27-Jähriger ins Netz gegangen.

Beamte der Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland haben am Dienstag in Weiskirchen einen 27-Jährigen festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Wie die PI mitteilt, spielte dabei allerdings Kommissar Zufall eine tragende Rolle. Am späten Nachmittag kontrollierten die Polizisten einen Autoanhänger, den in der Trierer Straße mehrere Menschen mit Möbelstücken beluden. Dabei stellte die Polizei zunächst fest, dass die französischen Kennzeichen des Anhängers gar nicht zu dem Anhänger gehörten, sondern eigentlich zu einem Auto.