Interview mit Jochen Kuttler : Wadern Bürgermeister ist „froh und optimistisch“ wegen der Resolution

Weiskirchen Nachdem die gemeinsame Resolution der Stadt Wadern sowie der Gemeinde Weiskirchen für die Nordsaarlandklinik unterschrieben war, beantwortete Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler der SZ noch einige Fragen.

KUTTLER Zunächst einmal bin ich froh und optimistisch gestimmt, nachdem sich jetzt auch offiziell die Gemeinde Weiskirchen und die Stadt Wadern für dieses Leuchtturmprojekt des nördlichen Saarlandes positioniert haben. Unser gemeinsamer Dank richtet sich natürlich auch an die Bürgerinitiative, die sich mit beiden Kommunen für eine zentrale und gut erreichbare Gesundheitsversorgung im Hochwald engagiert. Nur mit der Nordsaarlandklinik kann auf Dauer sichergestellt werden, dass den Menschen in unserer Region auch bei akuten Erkrankungen schnell und effektiv geholfen werden kann.

KUTTLER Bei solchen wichtigen Fragen bewertet jede Stadt oder Gemeinde die Situation aus ihrer individuellen Sichtweise heraus. Ich habe Verständnis dafür, dass andere Nachbarkommunen bei solchen Fragestellungen auch an die Zukunft ihrer eigenen Krankenhäuser denken müssen. Umso dankbarer bin ich der Gemeinde Weiskirchen, dass sie sich gemeinsam mit uns dafür einsetzt, dass der vor Jahren entstandene weiße Fleck in der Gesundheitsversorgung des nördlichen Saarlandes im Interesse der Menschen im Hochwald durch die neue Nordsaarlandklinik ausradiert werden kann. Und aus einer in Zukunft möglichen Kooperation zwischen dem von uns gemeinsam befürworteten zentralen Klinikum in Wadern und den Reha-Kliniken in Weiskirchen könnten sich zwangsläufig interessante Synergien für beide Standorte ergeben.