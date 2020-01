Mitgliederversammlung : Nordsaarlandklinik bleibt weiter das Ziel

Der neue Pavillon, gestiftet vom Förderverein St. Maria, wurde während einer Mahnwache in Dienst gestellt. Unser Bild zeigt den neuen Vorstand und weitere Mitglieder der Bürgerinitiative, dessen Sprecher Bernd Schröder (3. v. l.) sich per Handschlag beim Fördervereinsvorsitzenden Edwin Reis für die Übergabe des Pavillons bedankt. Foto: eb

Wadern Bei der zweiten Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative Nordsaarlandklinik wurde deren Sprecher Bernd Schröder im Amt bestätigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Zur zweiten Mitgliederversammlung hatten sich zahlreiche Mitglieder der Bürgerinitiative Nordsaarlandklinik (BI NSK) versammelt. Aus der BI, die sich im Juli gebildet hatte, war der Verein hervorgegangen, der im November 2017 gegründet worden war. Rückblick, Satzungsänderungen und Neuwahl des Vorstandes (siehe Infokasten) standen auf der Tagesordnung.

In seinem Rückblick nannte der BI-Sprecher Bernd Schröder die regelmäßigen Mahnwachen ein probates Mittel, mit denen Durchhaltevermögen bewiesen und man nicht locker lassen werde. Bestens besucht war die Gedenkmahnwache zum Jahrestag der Krankenhausschließung. Auch der gemeinsame offene Brief der Bürgermeister Jochen Kuttler (Wadern), Franz Josef Barth (Nonnweiler) und Wolfgang Hübschen (Weiskirchen), gerichtet an die Landesregierung, die Planung für eine Nordsaarlandklinik in Angriff zu nehmen, zeige, dass man nicht allein gelassen wird in den Bemühungen um ein wohnortnahes Krankenhaus. Unterstützt wurde auch die bundesweite Petition „Stoppt das Krankenhaussterben im ländlichen Raum“.

auf einen Blick Unter der Versammlungsleitung von Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler wurde folgender Vorstand neu, beziehungsweise wieder gewählt: Vorsitzender und Sprecher: Bernd Schröder; Stellvertreter Sprecher: Matthias Wagner; Kassenwart: Jürgen Rech; Stellvertreter Kassenwart: Paul Schmitt; Beisitzer: Ute Barth, Regina Franz, Gabriel Hausen (Juniorenvertreter), Marilyn Heib; Rita Lesch, Alfons Wack, Edwin Reis (Vorsitzender Förderverein).

Diese Petition hatte ihr erstes Ziel erreicht, denn mit über 50 000 Unterstützern, allein 3800 aus dem Nordsaarland, ist der Bundestag verpflichtet, sich damit zu befassen. Diese Petition fordert zu einem Umdenken in der Krankenhausfinanzierung auf.

Bei unterschiedlichen Aktionen und Veranstaltungen wurde um Mitglieder geworben, so dass zum Tag der Versammlung schon 640 registriert waren. Der Förderverein St. Maria Alten- und Pflegeheim Wadern wurde als Mitglied in die Bürgerinitiative aufgenommen. Bei der 100. Mahnwache wurde von diesem Förderverein ein Pavillon übergeben.

„Dazu wurden viele Gespräche geführt, unter anderem mit Ministerpräsident Tobias Hans beim Saarlanddialog im November 2018 in Braunshausen, mit Gesundheitsministerin Monika Bachmann im Dezember 2018 und Januar 2019, dazu Presserklärungen an die SZ und Informationen ans Amtsblatt herausgegeben, um die BI in der Öffentlichkeit sichtbar zu halten, BI-Mitglieder mit Rundmails auf dem Laufenden gehalten“, berichtete Schröder weiter.

Auch wenn eine Podiumsdiskussion Ende November mit Gesundheitsministerin Monika Bachmann, weiteren Landespolitikern und Vertretern aus dem Gesundheitsbereich keine konkreten neuen Ergebnisse gebracht hatte (die SZ hat darüber berichtet), waren die Bemühungen der BI doch in einem Punkt von Erfolg gekrönt: Ministerpräsident Tobias Hans hatte kurz vor der Podiumsdiskussion die Schaffung einer Nordsaarlandklinik zur Chefsache erklärt, das Gesundheitsministerium hatte daraufhin ein bundesweites Interessenbekundungsverfahren auf den Weg gebracht, um einen Träger zu finden. Dieser sollte bis März 2020 ausfindig gemacht sein.

Für die Zukunft wünschte sich Schröder, dass die Landesregierung mit allen Krankenhausträgern gemeinsam die Zukunft plant und nicht nur den Ist-Zustand verwaltet, schließlich soll das wenige Geld der Träger und die ebenso geringen Zuschüsse der Regierung gezielt und sinnvoll in Projekte gesteckt werden, die zukunftsträchtig sind, schließlich werden wohl mehrere Krankenhausbetreiber an ihrer Substanz zehren, so dass für einige Häuser kein Geld mehr fließen wird und umgewandelt werden müssen. „Ob das die Chancen der Nordsaarklinik verbessert, ist schwer vorauszusagen. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Idee einer leistungsfähigen und deshalb auch wirtschaftlich zu betreibenden Klinik in der Mitte des Nordsaarlandes sich gerade bei allgemeiner Geldnot durchsetzen wird“, sprach Schröder seine Hoffnung aus. Den Standort Wadern werde man dabei auch nicht aus den Augen verlieren.